A cég nemrégiben online, reprezentatív kutatást indított, 1000, 18–65 év közötti embert kérdeztek meg. A válaszolók 28 százaléka általában inkább fehér, 22 százaléka barna, 12 százalékuk pedig a teljes kiörlésű kenyereket vásárolják meg.

Az ár szinte minden termék esetében jelentősen befolyásolja a keresletet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1995-ben még csak 67 forint volt átlagosan egy kilogramm fehér kenyér, a 100 forintot 1998-ban, a 200-as határt 2017-ben lépte át. 2019-ben 309, 2020-ban 356, míg 2021-ben már 401 forintot kértek átlagosan egy kiló vekniért. Kérdés ugyanakkor, hogy mennyire inti tudatosságra és megfontoltságra a fogyasztókat az áremelkedés.

Egy esztergomi családtól megtudtuk, hogy kétnaponta vesznek kenyeret, vásárlási szokásuk nem változott a növekvő árak hatására sem. Lehetőség szerint mellőzik a klasszikus fehér lisztes cipót, helyette inkább a sokmagvas vagy rozsból készült termékeket részesítik előnyben.

A Tokodon élő Szépvölgyi Arnold családja heti két alkalommal visz haza veknit és inkább a minőségibb, kovászos fajtákat keresik. Mivel ez a termék alapvetően drágább a közkedvelt változatnál, így érdemben nem befolyásolja őket a növekvő fogyasztói ár.

Egy dorogi olvasónk, Krasula Roland elárulta, hogy szüleivel hetente háromszor vásárolnak kenyeret, melyet mindig előre szeletelten kérnek. Figyelik az árakat, bár nem a legolcsóbbat és nem is a legdrágábbat veszik meg, fontos, hogy teljes kiörlésű vagy magos változat legyen. Az áremelkedés hatására gyakrabban vásárolnak barna zsömlét, mert az csak hét forinttal drágult, és jóval egészségesebbnek tartják a hagyományosnál.

A pilismaróti Csernátoni Bernadettnek gluténmentes kenyeret kell fogyasztania. Hetente egy-két alkalommal vásárol, ugyanakkor figyeli az árakat és lehetőleg az olcsóbb mellett dönt. Azt viszont tapasztalta, hogy az elmúlt időszakban az általa kedvelt egyik termék ára mintegy 150–200 forinttal, míg a másik csak minimálisan emelkedett. Szeret továbbá lecsapni a leárazott kenyerekre, melyeket lefagyaszt és később fogyaszt el.

Ragaszkodunk a megszokott kenyérhez - A Jókenyér felméréséből kiderül az is, hogy a pandémia alatt többen is saját maguk sütötték meg otthon a kenyeret, ugyanakkor a megkérdezettek 65 százaléka még mindig inkább elmegy a boltba és ott szerzi be a veknit. A válaszolók csaknem egynegyede csak és kizárólag mindig ugyanannak az árunak szavaz bizalmat, minden második ember csak alkalmanként választ más fajtát. A teljes kiörlésű cipók még kevésbé hódítottak teret, ugyanis csak a lakosság 12 százaléka fogyasztja rendszeresen, sőt, a válaszadók több mint a felének ez a változat egyet jelent az egészséges kenyérrel. A kutatás arra is rámutatott, hogy a fiatalabbak inkább rozsos, a magasabb végzettségűek teljes kiőrlésű vagy kovászos termékeket vesznek.