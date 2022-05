Tömegesen találtak haltetemeket a Pilismaróti- és az Újpesti-öbölben, számolt be a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége. Mint írták, a partra sodródott haltetemek főleg az öblökben kerültek a felszínre nagy számban, és amellett hogy kellemetlen látványt nyújtanak, a terjedő szaguk is felhívják a figyelmet. Kiemelték, hogy a jelenség teljesen természetes folyamat.

Zoltai Dánielt, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének elnökét is megkérdeztük az esettel kapcsolatban, aki a Kemma.hu-nak elmondta: a kezelésükben álló Duna-szakaszon is, azaz Komáromtól a szobi révig tapasztalható volt a jelenség.

– Minden évben előforduló, természetes folyamatról van szó, amikor a felmelegedő víz felszínre „dobja” az elpusztult halakat, leginkább a busákat. A megyei szövetség többek közt környezetvédelmi feladatokat is ellát, amelyhez hozzátartozik az ilyen fajta kármentesítési akció is. Ezt meg is tettük: a megyei szövetség halőrei több száz kiló haltetemtől tisztították meg a Duna-szakaszt, illetve az Esztergomi Sódergödör területét – részletezte az elnök. Mint hozzátette, a haltetemeket a gyűjtés után megsemmisítőbe szállították.

Kiemelte, hogy vízhőmérséklet emelkedésével egyébként a halak oxigénigénye is megnő. Ez elsősorban a természetes állóvizekben jelentős, hiszen ott a vízmozgás is kisebb. Ezáltal a halpusztulás esélye is megnőhet.