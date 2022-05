Szűr Béla, a komáromi Kassák Klub Veterán Motorverseny Szakosztály vezetője, akinek garázsa olyan ritka kincseket őriz, melyekkel a mai generáció talán még soha nem találkozott. A motorkerékpárok iránti szerelem 1969-ben vitte ki Németországba, ahová csak azért indult el, hogy saját motort vegyen magának.

Amikor a gyermekeim felnőttek, elkezdtem motorokat bütykölni. Aztán felkerestem a régi barátokat, ők is szerettek motorozni, én is szerettem motorozni, így elkezdtünk versenyeket szervezni és versenyekre járni.

– idézte fel a régi emlékeket Szűr Béla, aki napjainkban már bőven a hetvenes éveit tapossa, de rendületlenül járja, sőt, nyeri a hegyi felfutó versenyeket, a háború előtti motorok kategóriájában. Jelenleg egy Triumph rl 200-as modellel szeli az utakat, melyet 1932-ben szintén Németországban gyártottak. Az első szerelem mégsem ez a jármű, hanem az az 1927-ben gyártott Indian Scout 600, melynek megvételére akkor minden pénzét ráköltötte és tíz év alatt sikerült teljesen felújítani és működőképessé tenni. Ezt a legendás járművet nagyon ritkán használja, csak kivételes alkalmakra és kiállításokra viszi el. A motorokat börzéken veszi meg, alkatrészeket azonban már nem lehet kapni hozzájuk: saját maga készíti őket, barátaival.

Van esztergályos haverom, krómozó, foncsorozó, nikkelező, gumizó barátom. A fogaskerekeket megveszem a gazdaboltban, a fúrást, faragást, hegesztést ugyancsak meg tudjuk oldani, aztán szépen lassan elkészülnek ezek a csodák

– mondta Béla bácsi, miközben egy félkész állapotban lévő, 1920-as években készült Jap motor ülését simogatta mosolyogva. Hozzátette: ez a motor 1928-ban még verte a világot. Ezek a motorok már nem mennek 200-al, de Béla bácsi elmondása szerint az 1000 köbcentis gépek még mindig megközelítik egy-egy mai közepes teljesítményű motor sebességét.

A versenyeket a Bükkben és a Mátrában rendezik minden évben, ahová hasonló veterán motorokkal és autókkal érkeznek a versenyzők, az ország minden részéről. A csodálatos járgányokat ezeken a hegyi versenyeken szemlélhetjük meg, vagy a különféle kiállításokon, melyeken szintén szívesen mutatja be a nem mindennapi motorcsodákat, de Béla bácsi minden vendéget szívesen lát komáromi garázsában is, ahol örömmel mesél a veterán motorokról, izgalmas versenyekről, akinek pedig kedve tartja, akár a száguldó sörösrekeszt is kipróbálhatja.