Május 21-én, szombaton a Farkas János Művelődési Házban a Leányvári Nagycsaládosok Egyesületének 17. egészségnapján többek között bőrgyógyászati szűrésen, ortopédiai vizsgálaton, látás- és hallásellenőrzésen, tanácsadásokon, illetve további érdekes programokon vehettek részt az érdeklődők.

Tóth Ágnes, a szervezet elnöke elmondta, hogy a kezdetekkor elsősorban azokat a kisgyermekes anyukákat kívánták megszólítani, akik nehezen jutnak el az orvosokhoz. Később a rendezvényüket összekötötték a gyereknappal is, így például a fiatalabb korosztály tagjait játékokkal is várták a közeli sportpályán, most viszont kizárólag az egészségnek szentelték a napot.

A József Attila Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) támogatásával a rendezvényen meghívott előadóként Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője is részt vett, aki a házigazdával, Albert Józseffel beszélgetett. A mentőtiszt említette, hogy fiatalon a Madár­tej nevű zenekarban játszott és többek között mesélt arról is, hogy gyermekként érdeklődve hallgatózott a budapesti Markó utcai mentőállomás ablakainál.