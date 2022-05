“Velünk könnyebb” néven négy hónapos ingyenes egészségmegőrző programsorozatot indít a Dorogi Futókör Sportegyesület május 14-én. A program során a szervezők folyamatosan segítik és motiválják az életmódjukon változtatni: fogyni, rendszeresen mozogni, egészségesen táplálkozni vágyó jelentkezőket. A sorozatról Sárdi Tamás, az egyesület elnöke mesélt.

– Honnan jött a programsorozat ötlete?

– Nagyon gyakran fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel, hogyan is vágjanak bele a futásba, mit egyenek, hogy sikeres legyen a fogyás és hogyan tartsák fenn a motivációjukat az emberek. A sokadik ilyen megkeresés után kezdtünk el gondolkodni azon, milyen jó lenne egy olyan komplex programsorozat, ahol a teljesen kezdőknek megmutathatnánk az alapoktól, milyen egy igazi életmódváltás. Szerencsére lehetőségünk nyílt részt venni a Városi Civil Alap felhívásán, ahol pozitívan bírálták el a pályázatunkat, így a “Velünk könnyebb” egészségmegőrző programsorozaton ingyenesen vehetnek majd részt a regisztrálók.

– Kiket vártok a programba?

– Elsősorban Dorogról és környékéről várjuk a jelentkezőket, hiszen minden héten személyesen fogunk velük találkozni az edzéseken. Mindazokat várjuk, akik nem elégedettek a jelenlegi élethelyzetükkel és szeretnének változtatni. Lehetnek teljesen kezdők is, de természetesen azokat is szeretettel látjuk, akik már régebb óta sportolnak, de úgy érzik, önállóan nincs elég motivációjuk és kitartásuk lemenni edzeni és életmódot váltani.

– Hogyan zajlik majd az egészségmegőrző programsorozat?

– Május 8-ig lehet jelentkezni rá, a nyitónapunk pedig május 14-én lesz Dorogon, az Otthon téren. Itt egy teljes körű állapotfelméréssel fogjuk a résztvevőket várni. Lesz testkép elemzés, futótesztek és erőnléti feladatok is. A jelentkezők kapnak egy motivációs naplót, amelybe rögzítjük a kiindulási állapotot. Minden hónapban lesz egy ellenőrzés, a zárónapon pedig kiderül az igazság: mennyit fejlődtek az emberek a program ideje alatt. Minden hónapban tematikus előadásokat is tartunk, de lehetőség lesz egyéni vagy kiscsoportos konzultációra is a szakembereinkkel. A Zöld Kör rekortán futópályán pedig heti rendszerességgel személyesen is futó- és erősítő edzéseket tartunk.

– Az előbb említetted a szakembereket. Kik fogják segíteni a résztvevőket?

– Cserni Ágota táplálkozási tanácsadó a helyes étrenddel és táplálkozási szokások kialakításával foglalkozik. Szabó Nóra sportpszichológus a lelki és mentális háttérrel támogatja a résztvevőket. Szegvári József sportoktató az erőnléti edzéseket fogja felügyelni. Én pedig futóedzőként fogok segíteni, heti rendszerességgel fogunk futóiskolát és futótechnikai edzést tartani. Próbáltuk az életmódváltásnak minden aspektusát megfogni és egy komplex szolgáltatást nyújtani a jelentkezők számára.

– Bármikor lehet csatlakozni hozzátok?

– Nem, a csatlakozás május 8-án lezárul, és nem is nyitjuk újra. Sőt, ha elérjük a 100 főt, akkor korábban zárunk, ugyanis ennyi embert tudunk maximum fogadni ahhoz, hogy mindenkivel minőségi segítséget tudjunk nyújtani. Két nap alatt a helyek fele már betelt, úgyhogy érdemes minél hamarabb jelentkezni. A programra a Dorogi Futókör honlapján lehet regisztrálni, de vannak információk az esemény Facebook oldalán is.