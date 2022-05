A mintegy száz résztvevő dél­előtt megtekintette a helyi Zsivótzky Gyula Sportcsarnokot, ahol a létesítmény igazgatója, Fülöp Zsolt köszöntötte őket. Műsort adtak a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, majd a sportcsarnok aulájában az olimpiai bajnok kalapácsvető, Zsivótzky Gyula 2014-ben avatott emléktáblájánál koszorúzott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nevében is a MOA, a helyi önkormányzat, a sportcsarnok, a Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület, valamint a kisbéri sportolók. Ezt követően egy városnéző séta keretében a Kiskastélyba vonultak az esemény vendégei, ahol idegenvezetéssel nyerhettek betekintést a város múltjába és jelenébe.

Harmadszor Az 1985-ben alapított Magyar Olimpiai Akadémia célja az olimpiai eszme terjesztése, valamint az olimpiai mozgalom segítése és hagyományainak ápolása, elsősorban ismeretterjesztő és tudományos eszközökkel. A szervezet 1986-ban Egerben tartotta első vándorgyűlését, a másodikat pedig 1987. május 15-16-án Esztergomban. Megyénkben (a kisbéri rendezvénnyel együtt) azóta háromszor járt a vándorgyűlés: 1992. május 8-9-én és 2019. április 27-én Tatán.

Délután a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár színházterében folytatódott a vándorgyűlés. Győr Béla, a MOA főtitkára, illetve dr. Bukta Zsuzsanna, a szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Sinkovicz Zoltán polgármester mutatta be a várost. Ezt követte a Langallik Néptáncegyüttes szokásosan nagyon magas színvonalú műsora, majd több előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Előadást tartott dr. Bartha Csaba, a MOB sportigazgatója, dr. Tamtom Péter kisbéri olimpikon súlyemelő, Győr Béla, prof. dr. Szakály Sándor, a MOA alelnöke, dr. Printz János Károly MOA-tanácstag, a Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület elnöke, Horváth Vilmos, a Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző Egyesület elnöke és Hóbor Béla, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke is.