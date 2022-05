– A vasúton át egyenesen, aztán az út mellett ott lesz, jobbra! – ezzel a rövid instrukcióval elég útba igazítani az először érkezőt. A baji Jóbarátok Sörözője kapta Törzshely játékunkban a legtöbb voksot, és nyerte meg a versenyt község kategóriában. A söröző a település szívében reggel fél hattól várja nap mint nap új és régi vendégeit. Hétköznapokon 10 óráig, hétvégén éjfélig tartanak nyitva.

– Törzsvendégek járnak hozzánk 90-95 százalékban. Vannak tematikus bulik, hétvégén olykor élőzene is. A bulikon a vendégek kérése alapján alakítjuk a zenét, nálunk az szól, amit ők szeretnének. Ha olyan társaság jön be, akik rock zenét hallgatnának, akkor az fog szólni, máskor disco van vagy éppen nosztalgiázunk. Ha a vendégek tévét, sportműsort néznének, akkor azzal kínáljuk meg őket. Van televíziónk, kivetítőnk, egyszerre két meccset is tudunk nézni itt – mondja Hermann Tibor.

Ital mellé lepény is jár - A Jóbarátokban már frissen sült lepények is kaphatók, az újdonságnak nagy sikere van. Az utcában túraútvonal halad, sok kerékpáros áll meg, hogy megpihenjen és egy ital néhány jó falat után felfrissülve folytathassa az útját.

– A vendégek nagy része inkább „sörös”, de sokan jönnek be egy kávéra. Otthon is ihatnának, de ez más. Szeretnek ide járni. Mi a törzsvendégeket a nevükön szólítjuk és tudjuk, mit szeretnek. A fiatalok számára találkozási pont vagyunk: itt jönnek össze, innen mennek tovább szórakozni. Az idősebbek napközben érkeznek és futnak itt össze. Ismerjük őket, a történeteiket, múltjukat. Van olyan család, ahol ide járt a nagypapa, aztán a fia, de még az unoka is – meséli a tulaj, majd a falon lévő üzenőtáblára mutat:

Itt nőttem fel! Köszi Apu!

– Ez az egyik kedvenc szövegem: a leány, aki ezzel a kedves fricskával dörgöli édesapja orra alá, hogy kiskorában milyen sokat hozták ide, a mai napig maga is idejár. Az üzenőtáblánkra oda lehet írni bármit: lehet véleményezni a pultost, üzenni egymásnak, emléket állítani egy jó estének vagy bulinak – mondja Tibor, akitől azt is megtudjuk, hogy havonta egyszer van nálunk élőzene. Ilyenkor Carlo szokott jönni hozzájuk, mulatós zenét játszik, de ismeri és „adja” a mai zenéket is.

– Van itt karácsony, húsvét, a baji búcsút is tartjuk, ami nálunk 2-3 napos programot jelent. Rendezünk Kanbált, ami egy reggel kezdődő buli zenével, délben ebéddel, délután 4-5-ig programokkal. Ez egy fordított nap: ennek a bulinak akkor van vége, amikor máskor „kezdődik az este” – avat be minket, majd hozzáteszi:

Zárt körű bulit sosem tartunk, ez alapelv nálunk. Nem zárunk ki senkit, a törzsvendégeink előtt mindig nyitva áll az ajtónk.

– Bizonyos határokon belül nálunk minden megoldható. Ha kell, én fölugrok velük az asztalra táncolni, arra is volt már példa. Mi tényleg egy család vagyunk, nevükön szólítjuk a vendégeket. Egy városban ezt nem találja meg az ember, de itt a vendégek mögött ott vannak a történetek is. De hiszen a nevünkben is ott van: jóbarátok – mondja a tulaj.

Ma már csak emlék... és történelem - A baji Jóbarátok Sörözőjének épülete eredetileg sportöltöző volt, szemben vele, az út túloldalán volt régen a sportpálya. Az öltözőt az előző tulajdonos alakította az át egy kis kocsmává. Ez volt a Becő – a tulaj után. 1992-ben két család vette át a helyet: egy rossz állapotú, lapostetős épületet. Ekkor lett a kocsmából előszöt Jóbarátok Vendéglője, majd – 18-20 évvel ezelőtt – Jóbarátok Sörözője. A helyet családi vállalkozásban viszik: két család csinálja, hárman dolgoznak itt váltásban a vendégekért. A 30 év alatt az épület többször esett át felújításon, fejlesztésen. A tulajdonosok eresik, mire van szükség, mi az, ami a vendégek igényeit szolgálja. Van kerthelyiségük, de ott a szeparáltabb „Duzzogó”, van csocsóasztal, billiárdasztal, darts, kártya... És persze a tárgyak, amik, ha beszélni tudnának...

A Jóbarátok Sörözőjébe a vendégek sokszor hoznak be érdekes, különleges vagy szerintük a hely szelleméhez passzoló dolgokat, hogy azokat mások is láthassák. A tulajdonosok ezeket kiteszik, őrzik és megbecsülik. Ha úgy tetszik: kiállítják, úgy, hogy a tárgy a vendégé marad.

– Van egy piros telefonunk, ami Oroszországban csörög. Mostanában szoktak is beszélni rajta Putyinnal, elmondják neki a véleményüket. Egy párttag barátunktól kaptuk, aki magas katonai beosztásban volt − meséli Tibor, utalva arra, hogy a világ történéseire is reflektálnak a vendégek – A telefon közelében ott van egy katonai behívó is 92-ből. Mögötte egy szamovár, azon képeslapok, amiket egy fuvaros vendég küld el azokról a helyekről, ahol megfordul az országban. De vannak a falon régi fényképezőgépek, rádió is: egyet az út szélén találtam, elhoztam, azóta kaptunk hozzá társakat. A falon lévő karórák egyike egy komoly hamisítvány. A lyukasztót egy volános buszsofőr hozta, buszjegy is van benne. Néhány fiatal nem is tudja, mire való. A tábláknak is megvan a története. De a csengőt, amellyel mindenki a vendége egy körre a delikvensnek is sokan kedvelik és használják – veszi sorra a relikviákat Tibor.