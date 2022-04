A harminckét éve működő Léleksegítő Alapítványon belül négy éve tevékenykedik az autizmussal élő gyerekek szüleit összefogó Kék Madár Szülőklub. Kezdeményezésükre ötödik éve csatlakozott Tatabánya az Autizmus Világnapi programokhoz, amelyekről az Autisták Országos Szövetsége is beszámolt webes felületein.

Kiállítás is megtekinthető

Az Árpád téren láthatóak még az óriástablók, amelyek információkat tartalmaztak e különlegességgel élők és családjaik mindennapjairól, s a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban új alkotásokat is kiállítottak. Hat és tizenöt éves autizmussal élő fiatalok grafikái, rajzai, fotói tekinthetők meg áprilisban az intézmény kávézójában.

Forrás: Sugár Gabi / 24 Óra

Tabutémákról beszélgettek

A világnapi programokhoz kapcsolódott egy beszélgetés, amely tabutémákat boncolgatott. Az autizmusról és a párkapcsolati kérdésről, ismerkedésről, a

szexualitásról faggatta Belinszki Zoltán író, dramaturg Oravecz Lizankát és Fekete Gy. Viktort, az Autista Vagyok YouTube-csatorna hivatalos oldalának működtetőit. Az érkezők nagyon sokat kérdeztek, a másfél órás beszélgetés alatt rendkívül sok hasznos tanácsot hallhattak, amelyek nemcsak az autizmussal élők mindennapjait segíthetik.

Párkapcsolati kiskönyvet is használnak

Elhangzott: az autizmussal élők is felismerik, amikor eljön az a kapcsolat, amely komolyabb kötődést jelenthet. Számukra a nehézséget az okozza, hogy nehezebben kommunikálnak, s gondot jelenthet az érintés is. Éppen ezért, ha valakinek a közelsége hiányzik nekik, akkor bizonyosan fontos számukra az illető. Az ismerkedés során párkapcsolati kiskönyvet is használnak egyesek, amelyben rögzítik ki, mit szeret, s kinek, mi okoz nehézséget. A szabályokat rendszeresen ellenőrzik, s így sokkal kevesebb a konfliktus.

Miközben a szülők hasznos tanácsokat hallhattak, a fiatalok a Bármi lehetek tehetséggondozó projekt keretében a könyvtár egy másik helyiségében

foglalkozáson vehettek részt. Pőthe Attila pedagógus az internetes kereséssel és a számítógépes játékokkal kapcsolatban mondott el néhány hasznos tanácsot a fiataloknak.

Bevezetik a „csendes órákat”

Másnap a Puskin Művelődési Házban, a szülőklub székhelyén szerveztek ételkóstolással egybekötött programot Kisütöttem. Megkóstolod? címmel.

A sorozat a klub tagjai számára egy különleges könyvtárlátogatással, az új épület bemutatásával zárult.

Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár igazgatója kiemelte: a könyvtár számára fontos a szemléletformálás, a különlegességgel élők támogatása. Éppen ezért amellett, hogy helyszínt biztosítanak a világnapi programoknak, könyvválogatással is készültek, s a jövőben szerda délutánonként bevezetik a „csendes órákat”, azaz kiemelt figyelemmel fordulnak az autizmussal élők felé.

Forrás: Sugár Gabi / 24 Óra

– Nem szervezünk ebben az időszakban olyan programokat, amelyek nagyobb zajjal járnak, s infografikákkal segítjük az autizmussal élők eligazodását az épületen belül, s alaprajzot is biztosítunk számukra. Az intézmény minden különlegességgel élő csoport tagjait várja. Nagyon sok hangoskönyv szolgálja a gyengén látókat. Mikolasek Zsófia kiemelte: az intézmény fogékony minden olyan akcióra, amely keretében segíthetnek és erőt adhatnak azoknak, akiknek erre szükségük van.

Számítanak a további támogatásra

Péntek Szilveszter, a Léleksegítő Alapítvány elnöke hozzátette: egyre többen kérnek segítséget a klubtól, s folyamatosan jelentkeznek a csatlakozni vágyók. Ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal tudjanak működni, és eljussanak azokhoz, akik ezt igénylik, szükségünk van anyagi forrásokra. Ezeket részben pályázati forrásokból biztosítják, ugyanakkor számítanak további támogatásokra, hogy minél hatékonyabban tudják segíteni az autizmussal élő családokat.

Sugár Gabi, a Kék Madár Szülőklub alapítója kiemelte: az elmúlt időszakban pályázatok támogatásával több mintaprojekt valósult meg. Szemléletformáló anyagokat juttattak el oktatási intézményekhez, s különböző programokat szerveznek. A nagy diagnosztikai központok már őket ajánlják a szülőknek, amikor szembesülnek gyermekeik autizmusával. A feladat igen sok, hiszen egyre több az autizmussal élő.