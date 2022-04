A megújuló energiaforrások egyre népszerűbbek, a napelemes rendszerek terjedésével akár maguk az ügyfelek is energiatermelővé is válhatnak. A hálózati csatlakozáshoz azonban meg kell teremteni a műszaki feltételeket.

Az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló együttműködésben megvalósuló Danube InGrid projekt éppen a megújuló energiaforrások terjedése nyomán jelentkező kihívásokra kíván válaszolni. Az E.ON Hungária Csoport azért erősíti és bővíti a meglévő villamos hálózati infrastruktúrát, hogy integrálni lehessen a hálózatba a megújuló alapú lakossági villamosenergia-termelést.

Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. szóvivője, vállalati kommunikációs szakterület-vezetője megkeresésünkre elmondta: a megújuló energiatermelés mértéke az országos trendeknek és a Nemzeti Energiastratégiának megfelelően megyénkben is emelkedik. Nálunk jelenleg kiserőművi méretben 68 erőmű üzemel, ebből 59 naperőmű, 6 szélerőmű park és 3 biogáz erőmű, mindösszesen 197,27 Megavoltamper összteljesítménnyel vannak jelen az energiaellátásban. Mindezek mellett a háztartási méretű kiserőművek száma is emelkedik a hálózaton, 4016 ügyfelüknél van jelen a napelemes termelőegység, összesen 33,757 Megavoltamper beépített teljesítménnyel. Tehát összességében jelenleg 231 Megavoltamper a megyében az üzemelő megújuló energiatermelő berendezések teljesítménye.

Tavaly a kapcsolódó vezetékhálózatokkal együtt új transzformátorállomás épült Gyermelyen, ahol a legmodernebb technológiát alkalmazzák. A telepítéskor figyelembe vették a növekvő energiaigényeket, különösen a koncentrált, ipari igényeket és a község földrajzi helyzetét is. Az új létesítmény normál üzemben jelentősen javítja az áramszolgáltatás minőségét a környéken. Továbbá csökkenthetik az esetleges áramszünetek számát és hosszát, illetve stabil feszültségtartást biztosíthatnak.

Idén Kisbéren egy zöldmezős alállomás építése kezdődik el, ahol szintén a földrajzi elhelyezkedés volt a döntő szempont. Műszakilag annyiban tér el a gyermelyitől, hogy azon a környéken nincs extra energiaigényű nagyfogyasztó.

Az E.ON többek között négy év alatt összesen több mint 6000 távműködtetésű kapcsolóberendezést, illetve zárlatjelzőt is telepít, megyénkbe mintegy 700-750 darab berendezés kerül.

Folyamatos a fejlesztési tevékenység - Varga Ivett elmondta, hogy általánosságban véve a Komárom-Esztergom megyei elosztóhálózat bírja a terhelést, kellő kapacitással rendelkezik. Helyi kihívásokat inkább a koncentrált, ipari övezetek terhelése okozhat, de ezeket mindig kiemelten, egyedileg és célzottan kezelik. A fejlesztési tevékenyégük folyamatos, a növekedő ügyféligények kielégítésének támogatására, például tavalyelőtt készült el a stratégiai szempontból is jelentős Győr-Kisigmánd kapacitásnövelő beruházásuk, illetve az új gyermelyi alállomás körüli középfeszültségű úgynevezett vezetékrendezések is folyamatban vannak. Emellett természetesen az ütemezett karbantartások is folyamatosan zajlanak a térségben.