Családi napra invitálták a hajózás szerelmeseit a kavicsos hajótárolóhoz. A tároló szomszédságában egy sólyázót is kialakítottak, hogy a csónakokat és hajókat biztonságosan tehessék vízre. A sólyázót és a hajótárolót egy éve adták át. A tulajdonosok, Janka Ferenc és Molnár András a hajók tárolása mellett értékesítéssel is foglalkoznak, a jövőben pedig az általuk vezetett túrákat is szeretnék népszerűsíteni, felpörgetni a hajóséletet Győrtől Esztergomig. Május elején például Győr irányába terveznek hajótúrát, ezenkívül a Dunakanyart is szeretnék bejárni, valamint bográcsozásokat is szerveznek.

Az eseményen hazánk első használthajó-börzéjét is meghirdették volna, de az esős időjárás átrendezte a terveket. Két hajót így is megtekinthettek az érdeklődők. Molnár András elmondta, a hajózás egyre többeket érdekel, hiszen a nem újonnan vásárolt hajók többek számára megfizethetőek.

A rendezvényen büfét üzemeltetett a Csudijó Egyesület. Az ételek megvásárlásával működésüket lehetett támogatni.