A gyárba érkezőket Balogh Andrea köszöntötte, majd bemutatkoztak a gépjárműalkatrészeket előállító gyárba érkezett vendégek is, köztük Yosiaki Ikeda ügyvezető igazgató, Tharanet Loum HR-igazgató és Markus Wethkamp Minebeamitsumi HR-igazgató. Ezt követően a helyi gyáregység vezetői, Tsuyoshi Munetha ügyvezető igazgató helyettes, Fábián Gergely UEA HR-fejlesztési vezető, Milos Timko UEA HR-specialista, végül a gyáregység különböző szakterületeinek a vezetői, így a minőségügy, a logisztika, a fejlesztés, a termelés, a szerelde, a projekt, a karbantartás, és a mérnökség vezetői mutatkoztak be – közölte a vállalat tájékoztatójában.

A vállalat képviselői közölték: azon dolgoznak, hogy további beruházásokat és az autóipari szabványoknak megfelelő folyamatfejlesztéseket tegyenek kisbéri telephelyükön is. Elhangzott: az autóiparban sajnos vannak zavaró külső tényezők is, amelyek itt Kisbéren is megjelentek, de különböző akciókkal, fejlesztésekkel azon dolgozik mind a magyar, mind a külföldi vezetés, hogy ezeket a nehéz időszakokat is kibírják és a vállalat fenntarthatóságát biztosítsák.

A következőkben Sinkovicz Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy amikor polgármesterré választották, akkor első útja a vállalat kisbéri gyáregységébe vezetett, ahol jó kapcsolatot sikerült kialakítani a gyár és a város között. Sok olyan terület van, ahol továbbra is együtt tudnak működni, külön kiemelve az oktatás területét, amely biztosíthatja a munkaerő-utánpótlást.

A polgármester kiemelte: az elmúlt évek bebizonyították, hogy vannak olyan szituációk, amikor nagy szükség van az együttműködésre. Ilyen volt a kialakult vírus okozta vészhelyzet nehézségei, vagy a 2011. március 11-i fukusimai atomerőmű-baleset, amikor Kisbéren is adakozást és gyűjtést szervezett a város. Tájékoztatta a jelenlévőket Kisbér városának közigazgatási szerepéről és fontosságáról, az elmúlt, a jelenlegi és jövőbeni fejlesztésekről, a jövőbeni célok közül kiemelve a lakótelkek kialakítását, amellyel a lakosságszám növelését szeretnék elérni.

Tájékoztatójában kiemelte a – várhatóan ebben az évtizedben elkészülő – Komárom-Székesfehérvár között épülő és Kisbér mellett elhaladó 4 sávos autóút építését, amely logisztikai szempontból a kisbéri gyáregységnek is könnyebbséget jelent. Beszéde végén a polgármester biztosította a jelenlévőket a maga és a képviselő-testület nevében, hogy a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a kialakult jó kapcsolat folytatásához.

A bemutatkozások után Balogh Andrea gyárigazgató részletes elméleti tájékoztatást adott Sinkovicz Zoltánnak a gyáregység komplett működéséről és folyamatairól. Tájékoztatást adott az üzleti tervekről és kihívásokról, amelyek az új termékek bevezetésével érkeznek, az utánpótlást és képesítést igénylő munkaerőpiaci helyzetről, az új munkaerő-felvételi lehetőségeikről, bemutatva azon folyamataikat, amelyek új munkahelyek létrehozásához kapcsolódnak, a vállalat által gyártott termékekről, közösségi tevékenységükről, valamint azon vállalati kezdeményezésekről, amelyek növelik a dolgozói elégedettséget. Tájékoztatójában elmondta az igazgatónő azt is, hogy kiemelten foglalkoznak a közös munkavállalói és munkáltatói érdekképviselettel, valamint a város életében történő szerepvállalással.

Sinkovicz Zoltán polgármester a gyártórészleget is meglátogatta

Az elméleti tájékoztatás után az igazgatónő az egyes gyáregységek meglátogatásával a gyakorlatban is megmutatta a polgármester úrnak az anyagáramlás teljes útvonalát, a raktárkészletek beérkezésétől az egyes folyamatokon át a késztermékekig. A gyárlátogatás után a polgármester ismét találkozott a vendég vállalatvezetőkkel és a helyi vezetőkkel, ahol átadta nekik a város ajándékát.

Balogh Andrea gyárigazgató búcsúzóul a polgármester és a város vezetőségének segítségét kérte abban, hogy az utánpótlás megfelelő tájékoztatása érdekében segítsen mihamarabb felvenni a kapcsolatot a helyi szakmunkás iskolával, egyben arról biztosította polgármester urat, hogy továbbra is aktívan részt vesznek a lehetséges városi rendezvényeken.