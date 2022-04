Kállai István tűzoltó őrmester a hivatásos komáromi tűzoltóságon teljesít szolgálatot, mint beosztott tűzoltó. Élete részét képezi a sport, hiszen gyakran fut, kerékpározik, de a sziklamászásnak és a vízisportoknak is hódol. Azt azonban kevesebben tudják róla, hogy egy nem mindennapi mesterséget is űz: csónakokat épít, írja a Katasztrófavédelem magazin.

Szerettem volna venni egy kajakot, viszont sokallottam az árát. Kicsit kutakodtam az interneten és rájöttem, hogy építhetek is magamnak csónakot, sőt, gyakorlatilag majdnem minden vízisporthoz készíthető házilag

– emlékezett vissza a tűzoltó.

Fotó: Kállai István

Mivel az őrmester a tűzoltóságon használt rohamcsónakon gyakran szolgál, az érdeklődés már eleve adott volt. Ezt követte a különféle vízijárművek építéséhez szükséges tervek beszerzése, majd elkezdődhetett az első csónak megépítése. Munkájában nem volt egyedül, hiszen a bajtársak és a hajóépítők összetartó közösségi fórumának tagjai is segítették. Mindenek előtt tisztázni kellett olyan alapvető fogalmakat, mint például hogy mit jelent pontosan a csónak kifejezés, mekkorák egy csónak paraméterei, milyen nagynak kell lennie a vitorlának és mi kell ahhoz, hogy a csónak biztonságosan a vízen maradjon. Így készült el végül az első munka: egy lekerekített aljú vitorlás csónak, mellyel a Balaton vizét is szelte.

Ezzel a technológiával nagyon könnyen lehet járműveket készíteni, itt is ez volt a szempont. Azt akartam, hogy az autóm tetején bárhova el tudjam szállítani. Készítettem már ezen kívül SUP-ot is, de horgászladikom is van már.

Fotó: Kállai István

– mondta el Kállai István, aki mindenkinek jó szívvel ajánlja ezt a hobbit, aki csak szeretne kicsit kikapcsolódni, hiszen a hobbitársak elismerő tekintetei és szavai, valamint az érzés, hogy saját csónakunkban utazhatunk, megfizethetetlen.