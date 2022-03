A tervezgetés óta azonban sok idő eltelt, s nem sikerült ezekre a feladatokra megoldást találni, mígnem a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával és a magyar kormány pénzügyi támogatásával végül sikerül megvalósítani álmainkat. A polgármester kiemelte, hogy ez egy komplex programsorozatnak a része, amelynek az első lépéseként a körforgalom közepén Kisbér szobrát állították fel. Elkészült a katolikus templom homlokzati, valamint a plébánia teljes felújítása is. Mint mondta, az előző évben két belvárosi parkolót is ebből valósították meg.

– Nagy erőkkel dolgozunk a program következő lépésein, amely a lovarda melletti istállóépületek korszerűsítése, illetve nagyon szép terveink vannak a pékház modernizálására vonatkozóan is. Nem véletlen, hogy ennek az egész program megvalósításával Siklós József Ybl-díjas építészt bíztuk meg. A terveket úgy alakítottuk ki, hogy maximalásan igazodtunk a lehetőségeinkhez – mondta Sinkovicz Zoltán.



Kisbérnek is előre kell menni Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében kiemelte, hogy nagyon örülök annak, hogy Kisbér egy újabb állomásához érkezett. Mint mondta, nem egy mai gondolat a Fő térnek a lakhatóvá tétele. – Már a projekt részeként megvalósult több eleme a beruházásnak. Ahogyan a településvezető is elmondta: a projekt már a tervezési fázis végén jár. Ez a Fő tér valamikor a XX. század elején egy sétányszerű központi rész volt. Az elmúlt században azonban olyan épületeket húztak fel ide, amelyek évtizedekig szolgálták a várost, de funkció nélkül, vagy részfunkciót tartva nem illeszkedtek a városképbe. Ezért most egy szép, a város számára birtokba vehető sétány kialakításával újul meg a Bakony áruház területe – részletezte a képviselő.