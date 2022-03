A számítógépeket a Klebelsberg Központ munkatársai adták át a Dobó Katalin gimnázium aulájában. Az eszközöket előzetesen a szülőknek kellett igényelni az internetes KRÉTA- rendszerben. A személyes használatba adható, hordozható IKT-eszközöket a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt keretében adományozta a kormányzat.

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

Március 28-án az Esztergomi Járási Tankerületben először a Bánomi lakótelepnél lévő gimnáziumban lehetett átvenni a notebookokat. Kedden a dorogi Zsigmondy iskolában tartanak hasonló eseményt. E két középiskola mellett az esztergomi Montágh Imre iskolába is vittek laptopokat. Március 28-án és 29-én összesen 217 tanulónak adnak számítógépet, de 7 tanár, valamint köznevelési intézményeink is jut a laptopokból, ez utóbbiaknak 67 darab. A notebook mellett később fejlesztő eszközöket is kapnak az iskolák.