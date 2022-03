Határon átívelő állásbörzének és munkáltatói fórumnak is otthont adott a Csillagerőd március 23-án, szerdán. A megyei kormányhivatal által szervezett program sajátossága, hogy egyszerre szólítja meg a szlovákiai és a magyarországi munkáltatókat, álláskeresőket. A rendezvényen többek között Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is részt vett.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a megnyitón arról beszélt, örül annak, hogy sok szakképzésben tanuló fiatal is eljött, hiszen már most érdeklődnek, később milyen munkahelyeken tudnak majd elhelyezkedni.

A börzén Czunyiné dr. Bertalan Judit, dr. Kancz Csaba és Popovics György is részt vett. (Forrás: 24 Óra

– Itt van több mint 30 munkáltató, több mint 50 állástípussal, és körülbelül 2000 betöltetlen álláshellyel. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az első állásbörzén még többszöröse volt a munkahelyre várók száma, mint a kínált munkahelyé. Most pedig ott tartunk, hogy verseny alakult ki a foglalkoztatásban a szakképzett, jó munkaerőért – fogalmazott a képviselő.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott hangoztatta, fontos a magyar–szlovák határon túli együttműködés, az egységes munkaerőpiac jó kihasználása. Kitért az interreges pályázatra is, amelynek keretében az autóipari és a technológiai ágazat innovációja valósul meg. A program célja, hogy fejlesszék a vállalkozásokat, az ágazatban dolgozók kompetenciáját, és biztosítsák a munkaerő utánpótlást az Ipar 4.0-ra és az elektromobilitásra történő áttéréshez.

A jövő kulcsa a fiatalokban rejlikForrás: K. D. / 24 Óra

– Különböző projektekkel azon dolgoztunk az elmúlt években, hogy a foglalkoztatási adatokon tudjunk javítani, és olyan munkavállalókat is be tudjunk vonni a munkaerő-piacra, akiket eddig nem sikerült – hangsúlyozta, majd kitért arra is, a jövő kulcsa a fiatalokban rejlik, akiknek meg kell adni a munkalehetőséget.

Az állásbörze mellett munkáltatói fórumot is rendeztek. Többek között bemutatták A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül elnevezésű GINOP Plusz projektet, amelynek keretében új támogatási formák is elérhetőek.