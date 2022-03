A könyvtár udvarán gyűltek össze a farsangolók a napokban. Mint megtudtuk, ezt a hagyományt a mocsai nyugdíjasklub hívta életre az előző években. A Mocsai Faluszépítők Egyesület ezt kibővítve, időseket és fiatalokat egyaránt szívesen látva viszi tovább a télűzést, tavaszvárást.

– A rendezvény elsődleges célja, hogy a falu lakosságát összefogja – mondta Horváth Bernadett, az egyesület elnöke. – Reméljük, hogy egy-egy ilyen rendezvénynek köszönhetően a faluban élők mindig egy kicsit közelebb kerülnek egymáshoz, minél több közös témát tudnak találni. A felvonulás délután kezdődött, a település utcáin, adott útvonalon jelmezbe öltözve vonultak végig, hangos eszközökkel zajt keltve, hogy minél messzebbre űzzék a telet. Volt, aki dudát hozott, volt, aki sípot, födőt, kereplőt.

A lelkes csapat a könyvtár udvaráról indulva bejárta a teljes települést, a vidám társaságot mindenki szívesen fogadtaForrás: beküldött

– Akik nem jöttek el a télűző sétára, szívesen fogadtak, kiálltak a házak elé és integettek, üdvözöltek minket – idézte fel Horváth Bernadett. A séta egy órán át tartott, ezt követően visszaérkeztek a könyvtár udvarára, ahol sok jelmezes várta őket, süteményekkel. A kreatív maskarások között volt busó, bohóc, kaktusz, medve, mókus, tavasztündér, kukac, pók, pókháló, fáraó, ördög, angyal, apáca, boszorkány, piroska, csigabiga, kistraktor. A séta után a Mocsai Népdalkör énekelt és Póta Zsuzsanna tartott egy rövid műsort a farsangról. Ezt követően közösen meggyújtották a kiszebábot is.

A jelmezesek között busó, boszorkány és kaktusz is felbukkantForrás: beküldött

A résztvevőket forralt borral és meleg teával is várták, ennek mindenki örült, és nagy kedvvel maradtak a résztvevők beszélgetni. A gyerekek is nagyon jól érezték magukat, sokáig játszottak egymással. Az egyesület köszönetet mondott a sok sütemény-, fánk-, valamint borfelajánlásért is. A megmaradt fánkokat és üdítőket másnap reggel elküldték az ukrán határhoz a szállásokra, ezt a Mocsáról induló kisbusz vitte el.

– Lendületes, összetartó csapat alakul ki Mocsán – hangsúlyozta Horváth Bernadett. – Jólesnek a kedves és bátorító szavak. Mint új egyesület, reméljük, hogy lassan, de biztosan előre tudunk menni és minél jobban összefogni a közösséget. Alapításunk óta már bővültünk új tagokkal. Nagyon örülünk neki és folyamatosan várjuk a lelkes tenni akarókat. Az egyesületnek van Facebook-, illetve Instagram-oldala is, a MOFE-Mocsai Faluszépítők Egyesület néven lehet követni az aktuális eseményeiket, fényképeket is töltünk fel a különféle programokról.