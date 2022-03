A túrát kifejezetten gyerekeknek, családoknak ajánlották, így rövid és könnyű volt, hogy bárki könnyen teljesíthesse. Szombat délelőtt a kastélyparkból lehetett indulni, a cél pedig a Malom-tó és környéke volt, ahol előadásokkal, különféle programokkal várták a résztvevőket. A bakancsosok segítségére voltak a nap során a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár önkéntesei, az Ács és környéke Horgászegyesület és a helyi önkéntes tűzoltók is. A horgászok a hobbijuk rejtelmeivel ismertették meg a gyerekeket, a horgászbotokat a kicsik kézbe is vehették felügyelet mellett. A tűzoltóknál lehetett vízsugárral célba lőni, valamint a kicsik megismerkedhettek a felszerelésekkel is, amelyeket össze is párosíthattak az azokat ábrázoló képekkel. Mindemellett a tűzoltóautókat is közelről megszemlélhették.

A következő állomás a művelődési házé volt, ahol asztali játékot lehetett kipróbálni, valamint hasznos ismereteket is szerezhettek környezetvédelmi témákban. Az esemény a Hittel Ácsért program keretében valósulhatott meg.