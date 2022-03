Az elismerés átadásában közreműködött Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Ligeti Gábor hosszú évtizedek óta meghatározó, aktívan tevékenykedő szereplője a falu különböző közösségi rendezvényeinek, közéletének. Ászár község önálló önkormányzatisága óta, 20 éve, már az 5. ciklusban tagja a képviselő-testületnek.

Nincs másik ilyen képviselő a faluban, aki ilyen sokszor kiérdemelte a választók bizalmát. A lakosok, családok, a hely- és településtörténeti ismereteivel, ötleteivel a település fejlesztését, fejlődését, az ászári emberek életkörülményeinek javítását jelentősen szolgálta. Döntéseit lokálpatrióta módon, mindig Ászár érdekeit szem előtt tartva hozta meg.

Ligeti Gábor már az 5. ciklusban tagja a képviselő-testületnek (Forrás: beküldött)

Az öt választási ciklusból négyben az alpolgármesteri feladatokat is ellátja. Több évtizede tagja és segítője a Jászai Mari Nyugdíjas Klubnak. Az Ászári Református Egyházközségben hosszú ideje presbiteri és már több mint 20 éve a főgondnok melletti gondnoki tisztséget tölt be és lát el lelkiismeretesen. Gondnoksága alatt a református templom megújult. Az Ászári Dalárda tagjaként több rendezvényen felléptek, öregbítették településük jó hírét. Az Aranykalász Vadásztársaság, illetve a horgászegyesület tagjaként az ottani feladatait maximálisan ellátva, a fenti egyesületek lehetőségeit, adottságait is mindig az ászári közösségi élet javára fordította – derült ki.

