– Lehet két tálkánk? Hogy ne vesszen össze a kutyus és a cicus – nézett csodálkozó szemekkel a hétéves édesanyjára, akivel Tarjánból érkezett a szombati rendezvénynek otthont adó állatpatikába, a Kossuth térre. A kérdésre nem is lehetett volna más a válasz, mint egy igen. A program célja ugyanis a közösségépítésen túl a kézművesség népszerűsítése volt, minden korosztály számára. Így Gergő is kapott két maroknyit a fehér agyagból, amiből néhány óra leforgása alatt elkészíthette saját, egyedi tálkáját. A gyermeken kívül tucatnyian éltek a lehetőséggel: gyúrtak, tapicskoltak, formáztak.

Magunk mögött hagyni a szürke hétköznapokat

Az ötlet egyébként közös: az állatpatika vezetője és keramikus barátainak szerzeménye. Pápai Veronika meghívására érkezett Budapestről Dévai Kartal és Filkor Anett, akik pontos útmutatóval szolgáltak és szükség esetén segítő kezet is nyújtottak a remekművekhez. Céljuk a közösségépítésen túl, hogy lehetőséget kínáljanak azok számára, akik szeretnének maguk mögött hagyni a szürke hétköznapokat. Végül, de nem utolsó sorban, bebizonyítani az alkotás motiváló erejét és a teremtés csodálatos képességét.

Kutyusok is segítették a munkát

– Az elvárás lehet magas, olyan nincs, hogy valaki ügyetlen – biztatott mindenkit Kartal, ami csupán egyszer hangzott el a keramikus műhellyé nemesült teremben. Többször nem is kellett, hiszen a résztvevők roppant ügyesen láttak neki a feladathoz. Kézről kézre jártak az esztergák, a fakések, a sablonok, a sodrófák és a szivacsok. Miként a díszítőelemek is. A szervezők horgolt mintákat és betűsablonokat is hoztak magukkal, de a mancsos tál sem maradhatott el a repertoárból. Utóbbi esetben segítségre volt néhány kutyus is, akik szintén részt vettek a programban és jelenlétükkel színesítették a délutánt.