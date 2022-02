Több mint 500 kilogramm száraz eledel és konzerv gyűlt össze a szombati adománygyűjtő akción, amelyet a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület tagjai szerveznek évről évre a megyeszékhelyen, az Interspar emeletén. Ez a mennyiség csupán félidei statisztika, az akció végén ennek duplájáról lehetett beszámolni.

Ottjártunkkor hárman gyűjtötték az adományokat. Lapunknak Fakan Beáta egyesületi tag úgy nyilatkozott, hogy hamarosan házhoz megy az összes segítség.

– Az akció végén azonnal eljuttatjuk az adományokat az ebrendészeti telepre és másnap már lakmározhatnak is belőle a menhelyen – számolt be az eledelek sorsáról Beáta, az állatvédő.

A kosár azonban nem csak ilyen típusú adományokat rejtett. Szép számmal érkeztek takarítószerek, de néhány pléd is helyet kapott az ajándékok között. A jótevők hoztak kaparófát és búvóhelyet a cicáknak, valamint madáreledel is érkezett.

– Szerencsére sok a visszatérő adományozó. Különösen bőkezűek, akik korábban már mentettek gondozott állatot, pláne, ha az ebrendészeti telepről tették azt – hangzott az összegzés.

Az egyesület tagjai természetesen nagyon örülnek minden egyes adománynak, de örömük annál nagyobb, minél inkább jó hasznát veszik a segítségnek.

– Néhány kedves vásárló megkérdezte, mire van a legnagyobb szükségünk és ez alapján került a bevásárlókosárba a macskaalom és a konzerv is – árulta el Beáta. Mint mondta, szerencsére az állattartás egyre népszerűbb városi és hazai szinten is, így nem ritka, ha valaki 10 kilogrammos kutyatáppal érkezik a gyűjtőpontra.

Bíbor is jelölt - Aki nem tudott a hétvégén segítő kezet nyújtani, minden nap megteheti a Bogáncs utcai telephelyen. Az ebrendészetnél jelenleg több gazdakereső kutya is van. Például Bull-dózer, a másfél év körüli energikus és sportos bull típusú eb. Bíbor, a malinois, valamint Maci, a kaukázusi juhászkutya. Ők hárman hónapok óta várnak gazdajelöltre, rajtuk kívül még 27 eb. Ezenkívül tíz cica is, a legidősebb példány csaknem hatéves, míg a legtöbben csupán egyévesek.