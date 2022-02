Az Ifjúsági Garancia program lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek inaktivitásban, munka vagy tanulás nélkül, és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. Csütörtökön erről volt szó az Ifjúsági Garancia projekt szakmai fórumán a tatai Rend-Házban.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal eseményének megnyitóján külön köszöntötték Bencsik János országgyűlési képviselőt, Michl József polgármestert, valamint dr. Kancz Csaba kormánymegbízottat és Nagyné Zölde Mónikát, a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjét.

Ők a célcsoport - a program fókuszába azok a 15 év feletti, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok kerülnek, akik sem iskolarendszerben, sem felnőttképzésben nem tanulnak, és nem is dolgoznak. A program a szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére helyezi a hangsúlyt.

Bencsik János nyitóbeszédében elmondta, hogy meglehetősen nehéz, akár még egy jelentősebb gazdasági válságot magával hozó folyamat indult el a pandémiával a globális gazdaságban. Miután hazánk gazdasága nyitott, így érzékenyen érintett minket. Az alapvető mozgatórugó a chiphiány volt az autóiparban, de mondhatjuk azt is, hogy az elektronikai ipar teljes szegmensében. Akkor az elektronika volt hangsúlyosabb az autóiparral szemben, hiszen gyakorlatilag a megrendelések egy részét nem teljesítették a gyártók.

A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az a kormányzati filozófia, amit követnek a társadalom és a gazdaság tekintetében az a munkamegközelítést használja. Azok, akik saját erejükből igyekeznek boldogulni és saját, valamint családjuk megélhetését biztosítani, a jövedelmük alapján képződő adófizetési kötelezettségükből kapnak kedvezményeket, annak érdekében, hogy a gyermekeiket megfelelő körülmények között tudják nevelni. A folytatásban dr. Kancz Csaba így fogalmazott:

Szabad versenyes kapitalizmusban élünk, az emberiség elszokott az utóbbi évtizedekben attól, hogy járvánnyal kell megküzdeni és attól is, hogy háború lenne, vagy az adott ország közelében ilyen konfliktushelyzet alakulna ki. Nyilvánvaló, hogy a következő időszakban ez egy kihívás lesz, hiszen ennek nagy gazdasági hatásai vannak. Biztosak lehetünk abban, hogy kormányzat a szükséges lépéseket megtette és utólag is értelmet nyernek azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyek a kellő időben megszülettek, ezzel megvédve a lakosságot a drágulástól, vagy a távlati hatásoktól. Nagyon bízom abban, hogy a vállalkozások számára is lesznek olyan támogatási formák, amelyek ezt enyhíteni tudják.

Megélénkül a gazdaság - A szakmai fórumon a járás munkáltatóinak képviselői hallhattak tájékoztatókat, „Új támogatási formák a gazdaság élénkítésére Komárom-Esztergom megyében – lehetőségek a GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia projekten belül”, valamint „Foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi ellenőrzések Komárom-Esztergom megyében: eddigi tapasztalatok és várható célvizsgálatok” címmel. A találkozó közös konzultációval zárult.