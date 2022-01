Csendes Toll fogadta a maszkban érkező csendes vendégeket az UFo Nyitott Rezervátumban. Úgy gondolom, mindjárt rövid magyarázat szükséges. Az Új Forrás folyóirat szerkesztőségi estjén, a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be a januári számot. A szerkesztők egyértelműen tatabányaira „hangolták” az évnyitó-összeállítást.

A szerzők közül a megyeszékhelyen él Faludi Ádám költő, író, Fehér Enikő író, Kakuk Tamás költő, író és Macher Péter levéltáros. Szintén itt lakik Reichert Gábor főszerkesztő-helyettes és Szénási Zoltán, a prózarovat vezetője. Ők szervezték a Lelkünkre így ül ez a kor című konferenciát, amelynek négy előadása is olvasható most az UFo-ban. Az egyik szerzője a tavaly elhunyt Monostori Imre, aki – minden mindennel összefügg – az Új Forrás főszerkesztője és a könyvtár igazgatója is volt. És még mindig Tatabánya: most ünnepli 80. születésnapját Győri László költő, könyvtáros.

Az itteni kulturális élet egyik felpezsdítője volt a hetvenes években. Kakuk Tamás beszélgetett vele a múltról és új könyvéről, A kis ebihalról, majd Csendes Toll, alias Jász Attila főszerkesztő és Dallos István, a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány titkára köszöntötte a kedves vendéget, aki éppen 50 éve lépte át ugyanitt a könyvtár kapuját, akkor munkába érkezett.

A hazai túlsúlyt enyhítendő bemutatkozott a Győrből érkező Komálovics Zoltán költő, kritikus, szerkesztő és nem utolsósorban Murányi Sándor Olivér író az erdélyi Pócsmegyerről. Mindenki örömére időnként gitár- és énekszó színesítette a műsort, Bujdosó János jóvoltából.

Besorolhatatlan - A házigazda Csendes Toll a rendezvény elején elmondta, hogy a múltkor Másik János volt a „zenei szekció.” Most egy másik János érkezett, akinek Bujdosó a vezetékneve. A besorolhatatlan jelzővel jellemezte a (film)zeneszerzőt, gitárost, énekest, aki bizonyította, hogy Magyarország egyik legjobbja. Magát így jellemezte: Magyarországon világhírű. Aki nem hiszi, hallgasson! Természetesen BJ és például az Európa Kiadó dalaira gondolok.