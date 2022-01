– Egyre komolyabb a kapcsolatom a párommal, akivel Győrben élünk a közös lakásunkban. Jelenleg középiskolába járok és az érettségi előtt állok, de nagy terveim vannak a jövőre vonatkozóan.

– Mik lennének ezek?

– Szeretném kamatoztatni a vendéglátós végzettségem és saját vállalkozást indítani. A sok-sok ötlet közül egyre jobban körvonalazódik a tuti befutó és nagyon remélem, hogy pár éven belül megnyithatom a kávézómat. Persze addig még be kell iratkoznom egy üzletvezetői tanfolyamra, szóval nem holnap szolgálom fel az első Caffe Macchiatot.

– Jut idő a kikapcsolódásra?

– Szerencsére igen, nagyon szeretek utazni. A közelmúltban például Vác környékén kirándultunk a szerelmemmel és nagyon kellemes élményekkel tértünk haza. Békében és szeretetben töltöttük el az időt, ráadásul a családom társaságában. Ezenkívül szeretek sminkelni, számomra az jelenti a teljes kikapcsolódást, ha alkothatok és kiélhetem a kreatív oldalamat is.

Váltsd valóra az álmod Tündérszépként!

2022-ben is elindul népszerű versenyünk, a Tündérszépek, ahol a legszebbek az egész országnak bemutatkozhatnak és értékes nyereményekkel gazdagodhatnak a dicsőség mellett. Fontos újítás, hogy a nálunk élő, itt tanuló külföldi nemzetiségű hölgyek is megmérethetik magukat így például felvidéki hölgyek is jelentkezhetnek, ha megyénkben járnak iskolába, itt van a lak- vagy tartózkodási helyük.

Mutasd meg magad a világnak, képviseld te Komárom-Esztergom megyét a fináléban, és törj be a médiába vagy a szépségiparba! Nevezz mielőbb, hiszen élmények és értékes nyeremények várnak rád, többek között egy kétszemélyes egzotikus utazás is.

Az első nevezések már megérkeztek a Tündérszépek megyei fordulójára, érdemes hát mielőbb belevágni, akár saját portfólióval, akár fotózást kérve, hiszen 30 lány juthat be az első, megyei fordulóra. A lányok felkészülését háziasszony-mentorként a 2013-as Miss Universe Hungary, Kárpáti Rebeka szépségkirálynő segíti, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz a 2022-es Tündérszépeken.