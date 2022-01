A 72 éves, nyugalmazott feltaláló, Ludas Ferenc tősgyökeres tatainak vallja magát, aki az évtizedek során számos szakmában kipróbálta magát, hiszen a kétkezi munka sosem állt távol tőle: vendéglátói, hegesztői és villanyszerelői végzettséggel is rendelkezik, emellett amatőr festőként is tevékenykedik.

2004 óta foglalkozik feltalálással, azóta dolgozik a permetezőgépen, melynek prototípusait hivatalosan is igyekezett szabadalmaztatni, azonban az akkori ötletei nem bírtak akkora jelentőséggel, mint a 2007 óta szabadalmi okirattal rendelkező elektromos permetező.

A szerkezet ötletét egy meglepően egyszerűen működő gépezet adta.

– A lányom Hollandiában él, sokat jártam hozzá és az unokámhoz. A kétezres évek elején ott vettem egy elektromos légycsapót. A tollaslabda ütőjéhez hasonlít az eszköz, csak a hálója sokkal sűrűbb szövésű. A hagyományos légycsapóval szemben igen nagy előnye, hogy maszatolódás mentes, hiszen reptében suhinthatjuk le a legyet krematóriumi hatású magasfeszültséggel. Mai napig kapható a boltokban, legfőképp vendéglátó egységekben és szállodákban használják, hiszen nem hagy foltot. Nem sokkal később rájöttem: a pici, 1,5 voltos elemmel működő légycsapó működési elvét a mezőgazdaságban is lehetne használni – emlékezett vissza a felfedező.

Az ötletet kísérletezések sora követte.

Ludas Ferenc ráébredt: a szórófejeken keresztülpréselt vízbe áramot vezetve elektromossággal lehet hatást kifejteni. Egy társával egy több ezer voltos transzformátort készített, amely feszültségét növelve egyre nagyobb hatótávolságba voltak képesek eljuttatni a permetszert. A végül szabadalmaztatott nagyfeszültségű elektromos biopermetező 12 voltos akkumulátorról működik. A pozitív és a negatív pólusok között elhelyezkedő növény, vízzel történő ködszerű permetezésénél az áramkör a víz vezetőképessége hatására záródik, és így lépésfeszültséget hoz létre.

A lépésfeszültség elpusztítja a növényen levő kártevőket.

A szerkezet nevében szereplő bio kiegészítést tehát éppen az adja, hogy a növényi kártevőkre permetszer nélkül fejti ki hatását. Nagyüzemi kialakítása hasonlít a gazdálkodásokban használatos locsolóberendezéshez. Előnye, hogy ezáltal vegyszermentes felhasználást biztosít, nem szennyezi az ivóvizet, javítja a levegő minőségét. A szerkezetet kisebb kiadásban saját veteményesében is hasznosította, az eszközt pedig ipari méretűre szabva is bevezették – kiválóan alkalmas lehet például gyümölcsfaültetvények kezelésére is.

A tavalyi év októberében Varsóban rendezték az International Warsaw Invention Show-t (IWIS), azaz a Nemzetközi Találmányi Kiállítás elnevezést viselő rendezvényt, amelyen a szakmai zsűri döntése alapján Ludas Ferenc találmánya a harmadik helyet érte el. A feltaláló online kapta kézhez elismerését, de annál nagyobb büszkeséggel, a jövőben pedig szeretne találmánya népszerűsítésére még nagyobb hangsúlyt fektetni.

– Régebben az országon belül számos egyéb kiállításon vettem részt, mindenhol majdnem helyezést értem. Nemrégiben egy ismerősömön keresztül jutott ki a permetező a nemzetközi színtérre, így nyerhettem egy szép vastag bronzérmet. Persze személyesen nem vettem részt a versenyen, elismerő oklevelemet elektronikusan kaptam meg. Büszke vagyok az elismerésemre, a jövőben szeretném még több területre eljuttatni a szerkezetet – vetítette előre Ludas Ferenc.