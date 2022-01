Tisztújító közgyűlést tartottak a bányász nyugdíjasok január 28-án délután, az alapszervezet Petőfi Sándor utcai székházában. Az eseményen prominens vendég is részt vett, Rabi Ferenc. A Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) országos elnöke kettős céllal érkezett a városba. Egyrészt, hogy megköszönje a településen zajló elévülhetetlen munkát, másrészt pedig hogy arra buzdítson minden jelenlévőt, továbbra is emelt fővel járjon.

– Legyünk büszkék haladó hagyományainkra, a közös rendezvényeinkre és végül, de nem utolsósorban arra az üzenetre, ami a „Jó szerencsét” köszönésben megnyilvánul – hangzott az összefoglaló, melyben kitért a világjárvány okozta veszteségekre is. Arra kérte a jelenlévőket, hajtsanak fejet azon bányászok előtt, akik az elmúlt időszakban távoztak a bányásztársadalomból.

Az alapszervezeti beszámolóból is kitetszett, hogy évről évre egyre jobban csökken a tagsági létszám. Tavaly még 482-en voltak tagok, mára csaknem ötvennel kevesebben. Ennek ellenére több mint négyszázan vettek részt a Tere-fere című közösségi programon és több mint háromszázan a júniusban kezdődő kirándulásokon. A Márkushegyi koszorúzás is kiemelt rendezvényként szerepelt a beszámolóban, amelynek végén a tervezett programokról is szó esett. Miként az összefoglalóban elhangzott, számolnak a Covid befolyásoló hatásaival, de bizakodva tekintenek az idei esztendő változatlan beosztására.

Az értekezlet végén és a szavazás után kiderült: továbbra is száz százalékban támogatják a korábbi elnök és alelnök munkáját a tagok. Azaz Torma Lajos maradt az Oroszlányi Bányász Nyugdíjas Alapszervezet elnöke, Dancs József pedig az alelnök, aki társelnöki felosztásban dolgozott együtt Torma Lajossal. Mellettük még hárman lesznek a vezetőségi tagok: Korcsmáros György, Osváth János és Szabó István. Továbbra sem változtak a számlálóbizottság tagjai: Papp Lászlóné elnök mellett Stahl Ferencné és Juhász Edina folytathatja a munkát.

A megyeszékhelyen is megválasztották a vezetőségi tagokat, melynek következtében Bársony László elnök és Izing Ferenc titkár újra bizalmat kapott. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tatabányai Szervezete annak idején szakmai csapattal indult, mára pedig a szakmakultúra hagyományainak ápolása a legfőbb tevékenysége. A város alapjait jelentő bányászat az egész térség elmúlt évszázadának történelmét meghatározza. A tatabányai szervezetben egyre több női tag vesz részt.