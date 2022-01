A helyszínen Pálmai József nyugalmazott pedagógus köszöntötte a jelenlévőket – köztük Herman Jenőné polgármestert – majd a Himnusz eléneklését követően részletesen felidézte Vertel József életútját. A falu szülöttje 1922. január 2-án, dömösi gazdálkodó család tagjaként látta meg a napvilágot. Már gyermekként az elemi iskolában is sokat rajzolt, lakóhelyének környezete, a Duna, az állatok és a növények is inspirálták őt. A nagymarosi diákévek után a Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Aba-Novák Vilmos és Konecsni György volt a mestere.

A negyvenes évek második felében a Szépműves Líceumban kezdett el díszítőfestést tanítani, majd a Magyar Postának egy 1949-es pályázata fordította érdeklődését a bélyegek felé. 1950-től húsz éven át a Pénzjegynyomda tervezője volt, majd 1971-től haláláig önálló tervezőként tevékenykedett.

Vertel József elévülhetetlen érdemeket szerzett a dömösi közéletben. Sokat fáradozott azért, hogy a prépostsági altemplom rekonstrukciója elkészülhessen, de helytörténeti és művészeti gyűjteményt, kiállításokat, galériákat szervezett. Dömös címerének tervezését is ő kezdte el, és leánya, Vertel Beatrix grafikusművész fejezte be. A jelenlévők Vertel József unokájával, Püspöki Borkával közösen énekeltek el egy dalt, majd Csepregi Róbert plébános és Sági Endre református lelkész megáldotta a híveket és az emléktáblát.

Emlékbélyeg - A megemlékezésen elhangzott, hogy Vertel József a bélyegeivel három alkalommal is díjat nyert ENSZ-pályázatokon. Sági Endre a helyszínen elmondta: gyermekkorában ő is gyűjtötte a bélyegeket és a híres tervező páratlan munkái között két kedvence is volt. Az egyik az 1988-ban a Debreceni Református Kollégium 450. évfordulójára kiadott emlékbélyeg, a másik pedig az 1990-ben kibocsátott vizsolyi bibliát ábrázoló szelvényes bélyeg.