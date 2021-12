Az oktatási intézmény tanulói és vezetői a napokban tartottak egy rövid, bensőséges ünnepet, hivatalos örökbefogadási ceremóniát az orvosi rendelő oldalában található sárberki szobornál. Az eseményen részt vettek hatodikos és hetedikes diákok is, akik egy-egy szál fehér szegfűt tűztek a mementó előtt található virágágyások közé.

Az esemény nem is lehetett volna stílszerűbb: Borbála napjához időzítették. Az örökbefogadással kapcsolatos ötlet a nemrégiben átkeresztelkedett iskola 7. b osztályos nebulóinak kezdeményezésére indult el, amely remek apropót jelentett arra is, hogy tisztázzák a városi legendát.

Diákok kezdeményezésére vállalta az iskola a védnökséget a sárberki Szent Borbála szobor felettForrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Úgy tudjuk, a közösségi felületen híresztelés indult, hogy a földanyát ábrázolja a faragott szobor, nem pedig Szent Borbálát, a bányászok védőszentjét. Az állítást cáfolják a szoborborba vésett motívumok, melyeken jól látható a bányászok múltja. Mindezt Krutilla Katalin igazgató mesélte el, aki arra is emlékezett, hogy a kétezres években készült a remekmű, a skanzen fafaragó táborában.

Az eseményen részt vett Frankné Farkas Gabriella is, a választókerület önkormányzati képviselője, aki biztosította támogatásáról a kezdeményezőket és segített a dokumentációk beszerzésében. Egyebek mellett sikerült felvenni a kapcsolatot M. Nagy Józseffel, a mű készítőjével is, aki annak ellenére, hogy Székesfehérváron él, szívesen elvállalta a renoválást. Frankné Farkas Gabriella szerint a csaknem húsz­éves alkotás nagyon fontos szerepet tölt be a városrész közösségi életében.

– A tervek szerint az alkotó jövőre elkezdi a felújítási munkálatokat, amely nagymértékben függ a városi költségvetésből erre az alkalomra elkülönített forintoktól – nyilatkozta a képviselő, aki reméli, hogy az orvosi rendelővel szemközti réten létrejöhet egy játszótér is, amely által tovább nőhet Sárberek közösséget kovácsoló ereje.