A hagyományos házikók mellett jégpálya, eszkimó kunyhó, Mézi falu vagy Egy üveg boldogság is készíthető az édes finomságból. A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány idei programjára valamivel kevesebb pályamű érkezett, mint a korábbi években, ám sokan első alkalommal küldték be mézes csodáikat.

A díjátadásra nagyon sok fiatal érkezett. A legifjabb kétéves kislány volt, aki a testvérével együtt mézes karácsonyfát készített. A nagyobbik Szünstein lány, Jázmin szaggatta a tésztát, húga, Zara inkább a díszítéssel foglalatoskodott. Édesanyjuk elmondta: az internetről kerestek ki egy egyszerű receptet, s az alapján készítették el a versenyművet is. Nem az volt az első sütésük idén, a gyerekek nagy kedvence a mézeskalács. Az ünnepi időszakban sokat sütnek belőle.

Bebizonyították, hogy a mézeskalácssütés nem korhoz között (Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra)

A felnőtt kategóriában a legtöbb szavazatot Kleinné Biacsi Judit kapta. Első alkalommal nevezett be a versenyre, s egyszerre több pályaművel is. A különböző méretű mézeskalács házikók mellett igen ötletes az Egy üveg boldogság címet viselő ehető kompozíció, amely befőttesüvegbe zárt tojáshabbal díszített mézeskalácsokat tartalmaz. Az alkotójuk mégis a házikóra a legbüszkébb. Azt is elárulta, milyen recept alapján készül el a legtutibb mézeskalács.

Folyékony mézből mintegy 125 gramm, 200 gramm porcukor, 1 tasak vaníliás cukor, 150 gramm szoba hőmérsékletű vaj, 400 gramm liszt, 2 csapott evőkanál kakaó, és 1 tasak sütőpor és speciális mézeskalács fűszerkeverék kell hozzá.

– A mézet, cukrot, vaníliás cukrot, vajat és a tejet felmelegítjük, amíg a méz és a cukor meg nem olvad. A kihűlt masszához hozzáadjuk a többi hozzávalót, és sima tésztává gyúrjuk. Enyhén lisztezett munkalapon körülbelül fél centiméter vastagra nyújtjuk. Kiszúrhatjuk mézeskalács figurákkal, s házikó is készülhet belőle. Sütni 180 fokos sütőben lehet, ha légkeveréses, akkor elegendő a 160, s 10-15 perc alatt elkészül – árulta el, majd hozzátette, a jó mézeskalács titka: a szívünket ne felejtsük ki belőle! A sütemények nagy része a Családok Átmeneti Otthonába és az idősek otthonaiba került. Kleinné Biacsi Judit is felajánlotta alkotásait az otthonok lakóinak.