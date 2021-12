Különleges alkalomból ébredhetett dudaszóra karácsonykor Tatabánya-Kertváros lakossága. Varga Márk nem akármilyen módon kérte meg kedvese kezét december 24-én. Reggel két kamion jelent meg hangos dudaszóval az Építők útján. Az első monstrum elején hatalmas molinó jelezte, hogy itt bizony nem mindennapi lánykérés készül.

– Kislányom születése óta, 3 éve terveztem ezt. Mindig is ilyen különleges lánykérést szerettem volna, így vártam a lehetőséget, hogy kamionnal tehessem meg – kezdett mesélni az élete nagy napjáról Varga Márk, aki elmondta, hogy óriási köszönettel tartozik a Menzo Transnak, mert segítettek megvalósítani az álmát. Párja szüleinek is nagyon hálás a sok segítségért, és azért, hogy áldásukat adták a lánykérésre.

Különleges lánykérés miatt ébredhettek dudaszóra a kertvárosiak. Forrás: Facebook/Varga Márk

– Gyermekként minden álmom a kamionozás volt, a párom is szereti. Neki is tetszik a kamionos esküvő, így elhatároztam, hogy kamionos lánykérés és esküvőnk lesz – vallotta a szerelmes vőlegény, aki azt is elmesélte, hogy milyen érzéseket élt át a kamionban, az úton kedvese felé. Megtudtuk, hogy a különleges útra barátja is elkísérte.

– A telephelyről elindulva nagy erőt adott, hogy a barátom is elkísért. Odaérve, ahogy kezdtünk dudálni már egyben volt a gyomrom. Úgy gondoltam, hogy ez a mi napunk lesz. Nagyon jó érzés volt látni a párom boldogságát – részletezte portálunknak Márk. A boldog vőlegénytől megtudtuk, hogy óriási meglepetést okozott, bár szinte minden nap majdnem elszólta magát.

– Nagy volt az öröm neki és nekem is, hiszen igent mondott. Tetszett neki a meglepetés és a megszervezése is – mesélte büszkén Varga Márk.