Három évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal rendezték meg először az első babaköszöntő ünnepséget a faluban azon családok részére, akik az adott évben gyermekáldásnak örülhettek. Idén több mint egy tucat csöppség érkezett a településre, az önkormányzat a babák szüleinek juttatta el köszöntőajándékát.

Sógorka Miklós polgármester a település Facebook-oldalán tájékoztatott: a korábbi években a községházán köszöntötték a település legfiatalabb lakóit ünnepség keretében, azonban a pandémiás helyzetre tekintettel erre az idei évben nem kerülhetett sor. A hagyomány azonban folytatódott, az idei évben született 15 gyermek szüleinek a karácsony előtt otthonaikba juttatták el az egyenként 30 ezer forint értékű ajándék­utalványokat.

A polgármester hozzátette, minden családnak fantasztikus ajándék egy újszülött érkezése, hiszen ők jelentik a jövőt. A gyermekek nemcsak a szülők génjeit, nevét viszik tovább, hanem ők adnak arra lehetőséget, hogy a tudásunkat és tapasztalatainkat továbbadhassuk, s végső soron ők jelentik a biztosítékot arra, hogy a szülők, nagyszülők nem fognak nyomtalanul eltűnni. Minden kisbaba rögtön a család kedvence lesz, s ahogy a család életében, úgy a településünk életében is a legfontosabb és legszebb esemény egy újszülött érkezése. Azért örülünk az érkezésüknek, mert nap mint nap nekik is építjük, szépítjük lakóhelyünket, Súr települést. Különösen fontos, hogy minél több gyermek szülessen meg és vihesse tovább a hagyományok és a kultúra ápolása mellet a család és a település örökségeit is.