Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, Észak- és Dél-Komárom közösen vesz részt az interreges projektben, zajlik az Újvár felújítása, ezzel párhuzamosan teszik rendbe az Igmándi erődöt. Úgy vélte, ez a pályázat az összetartozást is szimbolizálja. Hozzátette, a projekt 85 százalékát a unió biztosítja, 10 százalék hazai támogatás, 5 százalékot pedig önerőből fizet az önkormányzat.

Kitért rá, az Igmándi az erődök „legfiatalabb” tagja, turisztikai, idegenforgalmi fejlesztést hajtanak végre, amely a tervek szerint 2023 tavaszán fejeződhet be. Az erőd fogadótérrel gazdagodik, szeretnék a helyi kortárs művészeti alkotásokat is itt elhelyezni. Itt található a Klapka György Múzeum kőtára is. Emellett a létesítmény könnyűzenei koncerteknek is otthont ad később, közösségi színtérként funkcionál majd. Cél a kerékpáros turizmus felvirágoztatása is, az erődnél ugyanis kiszolgáló létesítményeket, zuhanyzót, mosdót alakítanak ki a bicósoknak.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontos a kulturális örökség megóvása az utókor számára. Az erőd körülbelül 180 millió forintból újulhat meg, a projekt befejezési határideje 2023 májusa. Úgy fogalmazott: olyan munkákat végeznek majd el, amely a turisták számára komfortosabbá teszi a létesítményt. A fogadótér mellett személyzeti helyiségeket is kialakítanak. Hangoztatta, a Monostori erőd felújítása 2013-ban lezajlott, a Csillag erődöt pedig 7 milliárd forintból fejlesztették. Azt is elmondta, ezen beruházások sikerességét az is jelzi, hogy a komáromi erődrendszert felvették a Magyar Értéktárba, a felújított Csillag erőd pedig építészeti nívódíjat kapott.

Különféle szerepet töltenek be Vizeli Csaba, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügyvezetője arról beszélt, az Igmándi az az erőd, amely leginkább a város központjában van, így különösen fontos, hogy újra birtokba lehessen venni. Úgy fogalmazott, három ugyanolyan funkciót betöltő erődöt értelmetlen lenne létrehozni. A Monostori rendezvényközpontként sikeres, a Csillag erődben páratlan kiállítótér van, az Igmándi pedig rekreációs célt szolgál majd. A mostani felújítás pedig a további fejlesztésekre is lehetőséget ad majd a későbbiekben.