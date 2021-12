Murczin Kálmán polgármester kijelentette: a szűkös személyi állomány miatt olykor nehéz ellátni a faluban jelentkező feladatokat, ezért gyakran ő is kiveszi a részét a munkából, ha kell traktorra ül, vagy rakodógéppel avatkozik be. Lakossági kérésre felelve azt is mondta, hogy a téli időszakban, nemcsak az Árpád utcában, hanem a többi útszakaszon is igyekeznek megmetszeni a fákat és le fogják vágni a lelógó, zavaró gallyakat. A falu vezetője hangsúlyozta azt is, hogy a településen áthaladó főút a Magyar Közút kezelésében van, így hiába szeretnék, nincs lehetőségük a felújítására, illetve az úthibák javítására sem. Beszélt az éppen zajló pályázatokról is: az orvosi rendelőt jövő év elején adhatják át, a kultúrotthon felújításának első üteme szintén jövő év elején készülhet el, és szeretnének pályázni az óvoda belső korszerűsítésére is.