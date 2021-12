Ettől függetlenül rengetegen látogattak ki szombaton is a 21. Tatai Vadlúd Sokadalom programsorozatára. A szenvedélyes égi vándor figyelők és a csicsergők világát kedvelő, hétköznapi érdeklődők csak védettségi igazolvány bemutatásával léphettek az Építők parki madármegfigyelő torony területére. A szeszélyes időjárás sem szegte kedvét a kilátogatóknak attól, hogy fotózzanak és távcsővel kémleljék a vizet, illetve az eget. Noha a tömegből elvétve egy-egy mondatra mégis figyelmesek lettünk: – miért éppen most zendített rá? – hangzott el a költői kérdés az újonnan érkezőktől, akik végül az eső ellenére is maradtak.