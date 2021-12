A Brigetio Lakosságáért Közösség Településfejlesztő, Szolgáltató Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően fajátékok segítségével ismerhetik meg a kicsik a komáromi mesterségeket, ételeket. Horváth Adrienn, a Monostori erőd kulturális és turisztikai asszisztense elmondta, eredetileg az Igmándi erődben helyezték volna el játékokat, de ott most felújítási munkák folynak. Mindenképpen komáromi nevezetességet szerettek volna az út helyszínéül, így adta magát a Monostori erőd. Itt a látogatókat több kiállítás is várja, emellett az gasztroúton is végig lehet menni. A többi erődben rendezett eseményen is ki lehet próbálni a fajátékokat.