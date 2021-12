– Hétévesen kaptam nagyapámtól a legszebb karácsonyi ajándékomat. A papa jól ismert. Tudta, mennyire vonzó számomra a vadászat, és hogy milyen pontosan tudtam lőni, ha légpuska került a kezeim közé. Valahogy hittem is neki, meg nem is, hogy most jött el a nagy alkalom, amikor vadra lőhetek –mesélte a szendi születésű Hartmann Imre.