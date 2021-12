A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy meghosszabbították az ideiglenes látogatási és intézményelhagyási tilalmat a járványügyi helyzet miatt. Ahogy írják, A gyógyszerek, csomagok leadási rendje nem változott. Az otthonok dolgozói segítségére vannak a hozzátartozóknak a telefonos és online kapcsolattartásban, amit a napi szakmai, gondozói munka mellett kell megoldaniuk, így a családok türelmére is szükség van a többletfeladatok ellátásához. A megértést előre is köszöni az intézmény.