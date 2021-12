A Bridgestone globálisan is kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást és a fenntarthatóságot. Európában minden dolgozója számára webináriumokat szervezett a zöld szemléletről, hírleveleket, edukációs posztokat készített, a hazai gyár pedig kvízt is indított. Egyéni lehetőségeket bemutató plakátokat is helyeztek ki a gyár területén.