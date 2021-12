„Írni akartam, mindenáron”

Amikor 28 évesen a megyébe kerültem, írni akartam, mindenáron. Kézenfekvőnek tűnt, hogy az első lépéseimet a megyei lapnál tegyem meg. Ez az 1970-es évek elején volt és a tatabányai újságot „Dolgozók Lapjának” hívták. Oda küldtem el első szösszeneteimet, egy ideig nem jelentek meg. Hála a kitartásnak, megjelent az első, aztán a második, a harmadik… Akkoriban éppen a mentőknél dolgoztam, hát néhány írásom erről szólt. Mivel láttak bennem fantáziát, és mert egy-két novellám akkoriban már országos lapokban is helyet kapott, jöttek sorban az írásaim.

Nagyon vártam a megjelenést. Nap mint nap mentem az újságoshoz és kértem egy „Dolgozókat” – így mondták ezt akkoriban. Bizony megdobbant a szívem, amikor ugyan rossz papíron, csúnya nyomdatechnikával, de olvashattam az írásomat és alatta a nevemet. Azt a nevet, ami akkor még senkinek sem mondott semmit.

Megesett az is, amikor már ismertebb lettem, hogy a szerkesztőség küldött hozzám valakit, készítsen egy interjút velem. Akkoriban én is, mások is úgy éreztük, „ez már valami”. Akik ismertek, megállítottak az utcán: „Olvastunk ám magáról a Dolgozókban!” Tulajdonképpen ott kezdődött a népszerűségem és ott ismertem meg ennek az ízét. Ami abban a kis megyében történt velem és az írásaimmal, az később kiterjedt az egész országra. De a szélesebb ismertségnek nem volt olyan sajátos, mondhatnám otthonos íze, mint amikor még Esztergomban éltem. Ezért nekem a „24 Óra” még abból az időből, amikor nem ez volt a neve, nagyon fontos máig is.

Nemere István író