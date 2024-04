Az új pszichoaktív anyaggal kereskedő férfit és nőt 5 év, illetve 4 év börtönbüntetésre és 6 év, illetve 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint mindkettőjükkel szemben 3 millió 146 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el. A harmadik vádlottat 5 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 108 ezer forint összegben rendelt el vagyonelkobzást. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlottak és védőik a büntetés enyhítése miatt jelentettek be fellebbezést.

Az ügyészség indítványa alapján a bíróság még az előkészítő ülésen ítéletet hozott 7 másik vádlottal szemben. A kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal is kereskedő vádlottat ekkor 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint rendelkezett 38 millió 567 ezer 500 forint vagyonelkobzásról. Az értékesítésben résztvevő többi vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre, a fogyasztókat, valamint a vádlott élettársát felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A megállapított tényállás szerint a férfi és a nő 2019-től kezdődően Esztergomban és környékén több személynek, jelentős mennyiségű herbált, új pszichoaktív anyagot értékesített több mint 6 millió forint összegben. A férfi 2019-ben egy lőfegyvert is megszerzett, melyet otthonában tartott. A harmadik vádlott 2019-ben értékesített amfetamint és extasy tablettát egyik bűntársának, valamint ő maga is több alkalommal fogyasztott kábítószert, ezen kívül saját fogyasztása céljából 1 tő kannabisz növényt is termesztett otthonában.