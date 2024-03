A vádirat szerint, és mint az a videófelvételeken is látható, az elkövető 2023. augusztus 2-án Esztergomban a vasútállomás területén egy 40 ezer és egy majd' 400 ezer forint értékű kerékpárt lopott. A tolvaj a bicikliken lévő számzáras lakatot addig tekergette, amíg azok ki nem nyíltak.

A tolvaj a nála lévő késsel elvágta az övtáska pántját

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A tolvaj a csaknem 399 ezer forint értékű kerékpárt 10 ezer forintért eladta. A vevőtől később a nyomozó hatóság lefoglalta azt.

A tolvaj újra lecsapott

Az elkövető 2023. július 22-én az esztergomi sörözőnél iszogatott valakivel, miközben az az asztalra helyezte a 129.990 forint értékű mobiltelefonját. A férfi lenyúlta a készüléket, és 20 ezer forintért értékesítette azt. Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, a telefont a rendőrség lefoglalta, és a károsultnak kiadta.

Az elkövető 2023. augusztus 26-án az esztergomi buszállomáson egy padon alvó sértett nyakán lógó 4 ezer forint értékű övtáskának vágta el a pántját a nála lévő késsel. A táskát a benne lévő 5 ezer forintos mobiltelefonnal, a személyes okmányokkal, a bankkártyákkal, az aprópénzzel és a cigarettával együtt magához vette, és elhagyta a helyszínt. Az elkövetési érték 10 ezer forint, a lopással okozott kár nem térült meg.

A tolvaj a táskát, és a benne lévő tárgyakat a pánt elvágása után magával vitte

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádirat alapján az Esztergomi Járásbíróság a férfit 5 év fegyházbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kötelezte arra, hogy fizessen meg kártérítésként az egyik sértettnek 40 ezer forintot, egy másik sértettnek 10 ezer forintot. Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész a vádlott terhére, a szabadságvesztés súlyosításért jelentett be fellebbezést. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be – közölte Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.