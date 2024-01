Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán számolt be arról, hogy az autó sofőrje a roncsok közé szorult. Helyszíni fotókat is közöltek a katasztrófaáról. Őt a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsok közül, majd a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A vonaton tizenheten voltak, közülük egy ember könnyebben megsérült. Az utasokért vonatpótló autóbusz érkezett. A balesethez a fehérvárcsurgói és a bodajki önkéntes tűzoltók is vonultak.