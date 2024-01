A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be az esztergomi rendőrök akciójáról. Mint írták, a bűnügyi és a rendészeti osztály beosztottai kedd kora reggel indultak a körözöttek nyomába, ami eredményre is vezetett. Néhány óra leforgása alatt kilenc személy került rendőrkézre. Köztük voltak olyanok, akik ellen bírósági elfogatóparancs volt érvényben, de olyanok is, akik nem fizették be a részükre kiszabott bírságot. Hat férfi fogdába került, egy másik, valamint két nő pedig szabadon távozhatott, miután befizette a bírság összegét.