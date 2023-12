Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, ártérbe csúszott egy személyautó Neszmélyen csütörtök este, a 10-es főút 67-es és 68-as kilométerszelvényének közelében. A gépkocsiban egy ember utazott, aki önerejéből ki tudott szállni. A műszaki mentést a komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint a dunaalmási önkéntes tűzoltók végezték. A helyszínről most képeket is kaptunk a katasztrófavédelem munkatársaitól.