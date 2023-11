A hetedik, egyben utolsó állomásához érkezett a Komárom-Esztergom vármegyei Pályaorientációs Police Café sorozat, ahol több mint 10 középiskolás fiatallal is lehetett beszélgetni a pályaválasztásukról. Az első megyei Police Café 2021. szeptember 28-án volt, akkor közlekedésbiztonsági témában.

Most a vármegyei Pályaorientációs Police Café sorozat utolsó rendezvénye zajlott. Ezzel lezárult a hét várost bejáró sorozat és az idei rendőrkávézás is a vármegyében.

A november 23-i rendezvényt dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője nyitotta meg. Azt mondta, kíváncsian várja, hogy a mai fiatalok miként választanak maguknak pályát, és ha ez éppen a rendőri lenne, akkor azt miért és mikor döntik el.

Kiderült, hogy a mai fiatalok is vágynak kalandra, biztos munkahelyre, jó csapatra, így elsősorban ezt várják egy munkahelytől is. Mind a tíz jelen lévő fiatal egyértelműen azt állította, hogy ha a pályára vonzás módjai közül választaniuk kell, akkor szívesebben beszélgetnek őszintén egy hús-vér rendőrrel – vagy többel is, ahogyan a mai Police Caféban történt.

A rendezvény moderátora és segítője dr. Molnár Katalin, Police Café képző és moderátor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt, aki szakmai ismereteivel nagyban hozzájárult a párbeszéd sikeréhez – adta hírül a police.hu.