A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint ismét, immár 5. alkalommal tartanak előkészítő ülést annak a bandának az ügyében, akik többek között Esztergomban is hamis 20 ezresekkel vásárolgattak. A 3 elkövető több városban is szerencsét próbált a hamis bankjegyekkel.

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2021. június 19-ét megelőzően, ismeretlen személytől több darab hamis, az eredeti 20 ezer forintos bankjegyről tintasugaras eljárással, digitális, színes, nyomtatóeszközön készített bankjegymásolatot szerzett meg. Az I. rendű vádlott 2 társával elhatározta, hogy együtt elutaznak Esztergom, illetve Pomáz településekre, ahol különböző üzletekben megkísérlik a hamis pénzzel kifizetni az általuk megvásárolt termékeket.

Az elkövetők megállapodtak abban is, hogy az üzletekbe az I. rendű, illetve a II. rendű vádlott mennek be vásárolni, míg a III. rendű vádlott a helyszínre szállítja és a gépkocsiban várja őket. Egy esztergomi kávézóban, dohányboltokban, zöldségesben és egy pomázi üzletben is vásároltak a bankjegyekkel. Ezen kívül az I. rendű vádlott 4 budapesti üzletben, a II. rendű vádlott budapesti, gödöllői és Dunakeszin lévő üzletekben, míg a III. rendű vádlott egy székesfehérvári lottózóban vásárolt hamis 20 ezressel.