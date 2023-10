A vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályától kaptuk azt a megdöbbentő hírt, hogy ezúttal a zsarukra hivatkozva próbálnak csalók pénzt kicsalni emberektől. Mint írták: szerdán, vagyis október 18-án több bejelentés is érkezett a kapitányságra olyan SMS üzenetekről, amelyekben valakik a rendőrség nevében befizetésre szólították fel a címzetteket. A bejelentést tevők szerencsére gyanakvók voltak, és nem tettek eleget az üzenetben leírt instrukcióknak.

Az adathalász csalók a személyes- és bankkártya adatokat akarják ily módon megszerezni. A gyanús honlapot – www.ugyintezespolice-hu.com – a Rendőrség Ügyintézési Portál, befizetés funkciójának imitálásával működtetik.

Az adathalászok a megtévesztő SMS-ben be nem fizetett közigazgatási bírságra – többnyire tilosban parkolásra – hivatkozva keresik meg az érintetteket, elküldve részükre a fenti, adathalász linket is. A rendőrök arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy ne dőljenek be nekik, töröljék az üzenetet, és semmiképpen ne kattintsanak a linkre! Illetve semmilyen esetbe se adják meg sem személyes adataikat, sem bankkártyájuk adatait másoknak.