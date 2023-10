A police.hu-n megjelent cikkben Topa Zoltán alezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiemelt főreferense szerint beszéd közben, mint vezetés során is, már tapasztalhattuk, hogy a figyelemfókusz, a környezetkontroll csökken. Még a közeli és egyértelműen gyanús jeleket sem leszünk képesek észlelni, miközben azzal nyugtatjuk magunkat, hogy beszélnek hozzánk, így biztonságban vagyunk.

– Útközben a gyermek inkább ne telefonáljon, ne használjon fül- és fejhallgatót, mert ezekkel az eszközökkel inkább felhívja a figyelmet az értékeire. Ugyanígy az értéktárgyait is rejtve hordja, ne viselje őket jól látható helyen. A tömegben, közösségi közlekedési eszközön is figyeljen a táskájára. Például a hátizsákot vegye le, és tartsa maga előtt, amíg utazik. Ha megoldható, akkor ne egyedül, hanem több társával együtt induljon hazafelé az iskolából, olyan gyerekekkel, akik közel laknak egymáshoz. Főleg az őszi és téli időszakban kerülje a nem átlátható, kivilágítatlan helyeket, sötét, gyér megvilágítású, elnéptelenedett parkokat, aluljárókat. Ismerje fel a gyanús csoportosulásokat, ha a gyermek ilyet tapasztal, változtasson az útvonalán. Legyen körültekintő a kapualjaknál, kiszögelléseknél, beugróknál séta közben – tanácsolta az alezredes.

Nagyon fontos az is, ha az iskolás úgy érzi, hogy veszély fenyegeti, ne essen pánikba. Ehhez tudnia kell, mit tegyen, mondjon ebben a helyzetben, és kihez fordulhat. Erre az esetre is ki kell dolgozni egy stratégiát.

– Tapasztalataim szerint sok gyermek ösztönösen érzi, ha veszélyben van – véli Takács-Mlatilik Tímea százados, a Budapesti Rendőr-főkapitányság zseblopási alosztály nyomozója, aki korábban a Váci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója volt.

– Hogy ilyen esetben ne essen pánikba, fontos, hogy tudja, mit kell tennie. Menjen oda egy utcán sétáló járókelőhöz, illetve egy üzletben az eladóhoz, a pénztároshoz forduljon segítségért! Jó, ha a gyermekkel azt is megbeszéljük, hol vannak az útvonalán azok az üzletek, ahova betérhet segítséget kérni – sorolta a lehetőségeket a százados, aki szerint a gyerek telefonon is kérhet segítséget a szülőtől vagy a 112-es számon.

– Legyen a gyermek készülékében a szülő, egy nagykorú hozzátartozó és a központi segélyhívó a gyorsbillentyűhöz kapcsolva! Ha a 112-es segélyhívót tárcsázza, mondja el a nevét, miért érzi veszélyben magát, és pontosan, hogy hol tartózkodik éppen. Nem elég az utca, a település nevét vagy az irányítószámot is meg kell adnia. Megeshet azonban, hogy mégis pánikba esik a fiatal, ilyenkor kiabálással, segítségkéréssel hívhatja fel magára a figyelmet, vagy szaladjon el. De semmi esetre se menjen be egy kapualjba vagy egy elhagyatott helyre. Azt szoktam tanácsolni a fiataloknak, ha valaki a telefonját akarja elvenni, akármennyire drága is, az mindig pótolható. Inkább hagyja, hadd vigye el a tolvaj, ne kezdjen ellenkezni vele – figyelmeztet a rendőr.

A százados arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetben mindenképpen érdemes bejelentést tenni a legközelebbi rendőrkapitányságon. Mindig beszéljük meg a gyerekkel a történteket, ha szükséges, akkor szakember segítségével. A szülő-gyerek kapcsolat nagyon fontos, hogy bizalommal fordulhasson a felnőtthöz, és el merje mondani a gondját, legyen lehetősége kibeszélni.