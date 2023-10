Ami nélkül senki ne induljon útnak

Túrázás előtt tájékozódjanak az útvonalról, amerre haladni szeretnének, és soha ne térjenek le a kijelölt turistaútról, indulás előtt pedig mindenképpen töltsék fel mobiltelefonjaikat. Minden esetben vigyenek magukkal elemlámpát tartalék elemekkel, akkor is, ha világosban tervezik a túra befejezését. Ne a mobiltelefont használják világításra, mert az gyorsan lemeríti a készüléket. Érdemes továbbá túrázást segítő mobilapplikációt letölteni. Olyat, ami offline állapotban is használható navigációra.

Ha a kirándulni indulók nem ismerősek a környéken, ne menjenek be messzire az erdőbe, mert lehet, hogy nem találják meg a kifelé vezető utat. Ne feledjék, napról napra előbb sötétedik, így indulás előtt gondolják át, ki tudnak-e még világosban jönni az erdőből! Ha nem, inkább ne induljanak útnak! Ha mégis a túrázás mellett döntenek, tervezzék meg a visszautat, és időben induljanak el visszafelé.

A túrára indulók mindig készüljenek fel arra is, hogy az időjárás bármikor elromolhat, vigyenek magukkal esőkabátot, meleg ruhát, elegendő élelmet és vizet! Figyeljék meg menet közben a tereptárgyakat, – templomtorony, vadászles, jellegzetes épület – ez segít azonosítani a pozíciójukat.

Ha valaki eltévedt, ne várja meg a segélyhívással, míg besötétedik, mert akkor a mentőcsapatnak is nehezebb dolga lesz. Ezen kívül beszéljék meg egy otthon maradó ismerősükkel, hogy merre tervezik a túrát, és kérjék meg, hogy ha az előre megbeszélt időpontban nem jelentkeznek nála, értesítse a hatóságokat.