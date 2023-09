A tata.hu-n számoltak be arról, hogy az egyeztető fórumon többek között arról is beszéltek, hogy az elmúlt évek kiemelten rávilágítottak a biztonság mindennapokban betöltött szerepére, aminek két fontos eleme a közbiztonság és a közlekedésbiztonság. Bár a tavalyi évben országosan nőtt a bűncselekmények száma, térségünkben csökkenő tendenciát mutattak a számok, és az idei év eddigi statisztikája is csak elenyésző emelkedést mutat a Tatai-járásban. Kiemelték, hogy a tatai kapitányságot tekintve, a bejelentésekre történő reagálás átlaga 20 perc alatt van, ez vármegyénkben a második legjobb idő.

A közlekedésbiztonság terén pedig elmondható, hogy a legfőbb baleseti ok a kanyarodási szabályok be nem tartása, ezt követi a gyorshajtás. Idén egyébként a tatai kapitányság szűrte ki a vármegyében a legtöbb ittas vezetőt, és az év első 8 hónapjában 834 személy ellen indult intézkedés a biztonsági öv használatának mellőzése miatt.

Elbúcsúztak

A találkozón köszönt el a résztvevőktől Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a vármegyei rendőr-főkapitányság főkapitánya, mivel szeptember 30-án lejár 10 éves főkapitányi kinevezése. Mint mondta: nagyon megszerette Tatát, az otthona lett és szívesen töltötte itt a szabadidejét is, ezért fájó szívvel búcsúzik vármegyei feladataitól. A kistérség és Tata nevében Michl József polgármester mondott köszönetet az együttműködésért, és az 1938-as városegyesítés 80. évfordulója alkalmából megjelent éremsorozattal ajándékozta meg Farkas Gábort.

Külön napirendi pontja volt a fórumnak az online bűnözés, amely egyre nagyobb teret hódít és már a folyamatban lévő ügyek egyharmadát kiteszi. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a megelőzésben rendkívül nagy szerepet játszik a lakossági tájékoztatás, melyben Tata Város Önkormányzata is felajánlotta a segítségét egy figyelemfelhívó, tájékoztató kommunikációs kampányban.