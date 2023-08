A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 8-án büntető- és szabálysértési eljárást kezdeményeztek egy 19 éves lány ellen, miután ittasan több kukának és autónak is nekiütközött, majd lelépett. Az egyenruhások egy bejelentés után indultak el, hogy megkeressék. A tanúk által adott személyleírás alapján a járőrök nem messze megtalálták a sofőrt, aki láthatóan ittas állapotban volt, és ezt az alkoholszondás mérés is megerősítette. Kiderült, hogy a a delikvensnek nincs jogosítványa, az autóra pedig, amellyel közlekedett, nem kötöttek kötelező biztosítást és a forgalomból is ki van vonva.